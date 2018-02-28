Аваков прокомментировал наличие виллы в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его жена Инна. Об этом говорится в комментарии министра, который передал “Украинской правде” директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.
“Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании”, – заявил Аваков.
“Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенное за кредитные средства и при участии средств капитала компании “Авиталия”, – уточнил он.
По словам Авакова, этим проектом его жена занимается более 1,5 года.
“Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году”, – сообщил он.
“Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается жена. Легально, официально, транспарентно – и в этом нет никакой сенсации”, – заверил министр.
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