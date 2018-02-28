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Аваков прокомментировал наличие виллы в Италии

Аваков прокомментировал наличие виллы в Италии

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что виллу в Италии, которой владеет его компания, использует под туристический проект его жена Инна. Об этом говорится в комментарии министра, который передал “Украинской правде” директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

“Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается жена в Италии, в рамках работы в итальянской компании”, – заявил Аваков.

“Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенное за кредитные средства и при участии средств капитала компании “Авиталия”, – уточнил он.

По словам Авакова, этим проектом его жена занимается более 1,5 года.

“Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году”, – сообщил он.

“Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается жена. Легально, официально, транспарентно – и в этом нет никакой сенсации”, – заверил министр.

Справка Finance.ua

  • У Арсена Авакова появилась вилла на берегу Италии. В ней насчитывается 26 комнат, площадь этого дворца составляет 566 метров. Стоимость поместья составляет около 774 тысяч евро.
  • 2017 год министр внутренних дел Арсен Аваков задекларировал 1 082 323 грн доходов, а его жена Инна — 56 976 679 гривен. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства.
По материалам Вести
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