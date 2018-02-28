Весенний прогноз эксперта: доллар вниз, биткоин вверх

Главные финансовые инструменты, которые интересуют украинцев на сегодняшний день – это курс доллара в обменнике и курс Bitcoin. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Стоит заметить, что за последние 6 недель украинская валюта укрепилась более чем на 6,5% против американского доллара. Почему так случилось? Известный аналитик Украины Сергей Шевчук называет несколько причин:
● прекращение активности сезонных факторов: отопительный период, сокращение затрат на энергоносители, закрытие годовых валютных контрактов и тп;
● оживление экономики. Экспорт страны активно набирает оборотов и уже за январь мы смогли на 100% выполнить квоты по нескольким категориям товаров. Напомню, что в прошлом году за первый квартал мы смогли увеличить экспорт почти на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. По моим прогнозам такая динамика будет наблюдаться и в этом году;
● Национальный банк Украины в конце января повысил учетную ставку, которая повлекла за собой укрепление гривны;
● укрепление гривны совпало с ослаблением американского доллара на международном рынке. Ведь с начала 2018 года доллар ослаб почти на 4%.
“Более того, я считаю, что такая динамика будет продолжаться еще к началу осени, учитывая цикличность нашей экономики: весна-лето – период укрепления нацвалюты, осень-зима – наоборот. По моим личным прогнозам курс доллар в обменнике к концу августа будет на уровне 26” – заявил эксперт компании Центр Биржевых Технологий.
А что Биткоин?
Рынок криптовалют с конца 2017 года очень сильно упал. Всего за 2,5 месяца стоимость главной криптовалюты в мире – Bitcoin снизилась почти на 70%, достигнув уровня около $6000. “То что цена на Bitcoin так сильно упала за короткое время – абсолютно нормальная практика, и об этом я много раз предупреждал. Ведь после каждого сильного движения (за 2017 год стоимость Bitcoin выросла почти в 20 раз) идет сильная коррекция, что и произошло. Я считаю, что прошлый год дал нам четко понять серьезные намерения мировой экономики по поводу криптомира. Я уверен, что в будущем стоимость и капитализация Bitcoin будет снова расти. Это подтверждает выход Bitcoin на Чикагскую товарную биржу. Американцы очень избирательны, и если они разрешили торговлю Биткоином – это очень весомый аргумент. Сейчас Bitcoin торгуется около уровня $10 тыс. По моим личным подсчетам уже в первой половине 2018 года мы увидим цену за одну монету Bitcoin на уровне $15 тыс, а к концу 2018-го – $20 тыс” – поделился своим мнением Сергей Шевчук.
На чем еще можно заработать в 2018?
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