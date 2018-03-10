Бетонные дороги: нужны ли они Украине

В прошлом году Украина заняла 137-е место из 144 стран мира по качеству дорожного покрытия. Общая протяженность дорог в стране – 169,6 тыс. км. Из них 2,1 тыс. км – с цементобетонным покрытием.
В нынешнем году начнут строить не асфальтированные, а бетонные дороги. В Министерстве инфраструктуры заявили о начале “эры бетонных дорог”.
“Моя мечта, как министра, чтобы хоть восток и юг Украины имели бетонное покрытие автодорог. Сейчас альтернативы таким магистралям нет. Прежде всего это будут автодороги Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской областей. Это южная часть дороги, которая соединит Гданьск и Одессу. Там большой поток большегрузов к портам приводит к быстрому уничтожению дорог”, – заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
По словам руководителя ведомства, стоимость бетонной дороги первой категории 18-20 млн гривен за 1 км. 1 км асфальтовой составляет 15-17 млн грн.
Сейчас известная цементно-бетонная дорога в Украине – “Варшавка”. Это – автомобильный путь международного значения длиной 487 км. Он соединяет Киев и Ковель и контрольно-пропускной пункт “Яготин”. Его построили в 70-х годах ХХ в. В 2006-м начали реконструкцию дорожного покрытия. Закончили перед началом футбольного чемпионата Евро-2012.
В проекте бюджета на 2018-й предусмотрели 40 млрд грн на ремонт и строительство дорог. В 2019-м – более 51 млрд грн. В 2020-м – почти 70 млрд.
Асфальтированная автомобильная дорога состоит нескольких слоев: 40 см песчаный слой, щебень – 20-25 см, битумная обработка и три слоя асфальтобетонной смеси – 5 см, 6 см и 8 см. Каждый слой уплотняют палачом до нужного состояния. Фактически так же выглядит и дорога из бетона.
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