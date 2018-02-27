Межбанк: гривна укрепилась до 26,95

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в понедельник относительно доллара на 1,79 коп., на торгах вторника укрепился на 5,84 коп., оказавшись на уровне 26,9482 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,990/27,015 UAH/USD виртуально, без сделок.
Около 10.02 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,00/27,03, но спустя 30 минут, сменив тренд, доллар упал к 26,94/26,96 UAH/USD, оставаясь на этом уровне до 11.40 Киева. Попытки пролонгации снижения пресекались появившимся на рынке регулятором, который выкупал «зеленые» излишки по запросу наилучшего курса. Небольшой перерыв в этих мероприятиях около 11.42 дал возможность «американцу» возобновить снижение (26,93/26,96 UAH/USD). НБУ снова вернулся на межбанк, продолжая выкупать мелкие партии СКВ по цене 26,93 UAH/USD, вернув текущие котировки доллара к цифре 26,94/26,96 UAH/USD.
Уход регулятора на обеденный перерыв около 13.03 Киева тотчас был отмечен падением курса доллара до 26,93/26,95 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими на пустеющем межбанке до 14.40 Киева, после чего СКВ возобновила поэтапное снижение на единичных продажах, оказавшись около 16.12 Киева на уровне 26,89/26,92 UAH/USD.
До финиша сессии доллар не покидал этой отметки.
На цифре 26,89/26,92 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот вторник.
Большинство сделок на межбанке 27 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,9482 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 26,8900 / 26,9200
евро – 33,0047/ 33,0389
российский рубль – 0,4785 / 0,4797
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2270 / 1,2271
Средневзвешенный курс по данным НБУ:
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