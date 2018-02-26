Межбанк: курс гривны понизился

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в пятницу относительно доллара на 8,31 коп., на торгах понедельника понизился на 1,79 коп., оказавшись на уровне 27,0066 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 февраля с уровней предыдущего закрытия 26,96/26,99 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 11.12 Киева, покидая виртуальную сферу, «американец» вырос в цене, поднявшись к 27,02/27,05 а спустя 26 минут доллар прикоснулся ко внутридневному максимуму (27,05/27,07 UAH/USD), как потом оказалось.

На этих курсовых верхах на межбанке появились продавцы СКВ, среди которых в основном были нерезиденты, инициировав разворот тренда рынка безналичного доллара к снижению. По состоянию на 11.03 «американец» упал к 27,02/27,04, а спустя буквально 2 минуты уже обосновался на цифре 27,00/27,02 UAH/USD.

Судя по всему, нерезиденты расставались с долларом ради гривни, которую намеревались пустить на приобретение эмитированных «казенным» Укрэксимбанком ценных бумаг.

К 11.40 доллар стараниями «варягов» опустился до 26,98/27,00 UAH/USD, и эта динамика привлекла внимание НБУ, который вскоре появился на межбанке, выкупая долларовые излишки по запросу наилучшего курса, остановив коррекцию «американца» на отметке 26,98/27,00 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 14.00 Киева, когда единичные покупки на опустевшем рынке приподняли их к 26,985/27,010 UAH/USD.

До финиша сессии доллар не покидал район этой отметки.

На цифре 26,990/27,015 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот понедельник.

Большинство сделок на межбанке 26 февраля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0066 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 26,9850/ 27,0100

евро – 33,2725 / 33,2925

российский рубль – 0,4822 / 0,4830

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар утром имела следующие значения котировок 1,2288 / 1,2290

Средневзвешенный курс по данным НБУ:



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