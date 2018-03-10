Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 756 0

Стало известно, в каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии (инфографика)

Стало известно, в каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии (инфографика)

Самые высокие пенсии получают пенсионеры – жители Киева. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда Украины.

Так, в частности, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве – 3 332,38 грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3 268,03 грн, на третьем – Луганская с 2 985,89 грн.

Следом за ними идут Днепропетровская – 2 853,34 грн, Запорожская – 2 681,15 грн, Харьковская – 2 530,21 грн, Киевская области – 2 501,14 грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года пенсии выше 10 тысяч гривен получали 1,01% пенсионеров от общего количества.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018