Стало известно, в каких регионах украинцы получают самые высокие пенсии (инфографика)

Самые высокие пенсии получают пенсионеры – жители Киева. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда Украины.

Так, в частности, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве – 3 332,38 грн. На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3 268,03 грн, на третьем – Луганская с 2 985,89 грн.

Следом за ними идут Днепропетровская – 2 853,34 грн, Запорожская – 2 681,15 грн, Харьковская – 2 530,21 грн, Киевская области – 2 501,14 грн.



Напомним, по состоянию на 1 января 2018 года пенсии выше 10 тысяч гривен получали 1,01% пенсионеров от общего количества.