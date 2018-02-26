Расходы на выплату пенсий переселенцам уменьшились на 400 млн грн в 2017 году

Расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПЛ за 2017 год составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом, передает УНН со ссылкой на отчет Пенсионного фонда Украины.
“Расходы на выплату пенсий пенсионерам из числа ВПЛ за 2017 составили 11,1 млрд грн, что на 0,4 млрд грн меньше по сравнению с 2016 годом. В целом, за период с августа 2014 года по декабрь 2017 года включительно пенсионерам, которые переехали с неподконтрольных территорий, выплачено 56,9 млрд грн”, — говорится в документе.
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Также отмечается, что на протяжении 2017 года численность получателей пенсионных выплат из числа внутренне перемещенных лиц стабилизировалась. На 1 января 2017 года пенсии выплачивались 548,9 тыс. таких пенсионеров, а на 1 января 2018 года их количество составляло 516,1 тыс. человек.
“При этом, точных данных о численности пенсионеров, которые находятся на неподконтрольной территории, в частности, об умерших и выехавших в другие страны, нет”, — уточнили в ПФУ.
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