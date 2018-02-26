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В Египте построят самую крупную солнечную электростанцию в мире

В Египте построят самую крупную солнечную электростанцию в мире

В общей сложности Benban Solar Park будет состоять из 32 солнечных установок. Первые из них, суммарной мощностью 165 МВт, уже приступили к работе, пишет Electrek.

В 2019 году в Египте начнет работу самый крупный солнечный парк в мире. Он будет называться Benban Solar Park, его стоимость составит $823 млн, а мощность — 1,6-2 ГВт. Парк расположится в пустыне на площади 37,3 км кв. Проект не получит государственного финансирования, зато ему обеспечен контракт сроком на 25 лет, по которому государственная компания Egyptian Electricity Transmission Company обязуется закупать у него электричество по цене 7,8 центов за кВт*ч.

Как минимум 325 МВт установок будут состоять из комбинации бифациальных солнечных панелей и одноосных трекеров компании NEXTracker. Еще 65 МВт одноосных трекеров поставит немецкая компания Mounting Systems. В общей сложности Benban Solar Park будет состоять из 32 солнечных установок. Первые из них, суммарной мощностью 165 МВт, уже приступили к работе.

Парк представляет собой комплексную финансовую модель, частично поддерживаемую правительством, которая позволяет инвестиционным группам разрабатывать крупномасштабные проекты по производству солнечной энергии по приемлемой цене. Так, одно из подразделений World Bank Group предоставляет возможность страхования «политического риска» на сумму $210 млн частным кредиторам и инвесторам, участвующим в строительстве Benban Solar Park.

По материалам hightech.fm
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