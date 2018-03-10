7 миллионеров дали советы, как разбогатеть

Обогащать себя, а не других, не терпеть работу, которая не нравится, и работать над собственной мечтой – 7 миллионеров рассказали, как достигли богатства. Советы успешных предпринимателей опубликовал 24tv.ua.

Генри Форд американский изобретатель, владелец заводов по производству автомобилей советует не экономить, а вкладывать деньги в свое развитие. Секрет успеха в умении понимать других людей так же хорошо, как и себя. Нужно научиться смотреть на каждое дело своими и чужими глазами. Разные точки зрения подарят одну правильную.

Уоррен Баффетт, американский инвестор, один из богатейших людей в мире, считает, что секрет успеха в бережливости и терпении. Миллионер советует покупать только то, чем бы вы с удовольствием владели, если рынок закроется на десять лет. Постоянно откладывать поиски хорошей работы и просиживать на той, которая угнетает, – это как откладывать секс до пенсии. И если у вас есть возможность выбора, гораздо важнее сказать “нет”, чем “да”.

Роберт Киосаки, американский бизнесмен и писатель, работал торговым агентом, потом основал международную образовательную компанию Rich Dad’s Organization. Стоимость его активов оценивается в $80 млн.

Он говорит, что прежде всего необходимо смотреть на ценность, а не на цену. Если не можете увидеть себя богатым, то никогда не сможете им стать. А слово “невозможно” блокирует потенциал, в то время как вопрос “Как мне это сделать?” заставляет мозг работать в полную силу.

Бодо Шефер, финансовый консультант, писатель. Он один из лучших практиков в области тайм-менеджмента и управления финансами. В 30 лет заработал первый миллион и мог жить на проценты от накопленных средств.

Шефер считает, что богатство приносят не те деньги, которые зарабатываете, а те, которые сохраняете. Есть два способа стать счастливым: ограничить свои потребности, увеличить свои возможности. Мудрый человек делает и то, и другое. Чем больше тренируетесь, тем больше везет.

Американский миллиардер Марк Кьюбан советует экономить деньги на персональных затратах. Стать разумным покупателем – это первый шаг к тому, чтобы быть богатым. Чем больше думаете о деньгах, тем сложнее сосредоточиться на целях. Главное – это готовность работать лучше и учиться больше, чем другие.

Глава одной из самых известных кофейных сетей в мире Starbucks Говард Шульц утверждает, что мечтая о чем-то малом, никогда не преуспеете в большом. Неудача вполне может настигнуть вас неожиданно, но удача приходит лишь к тем, кто ее планирует.