День, когда родился украинский ФинТех: на чем зарабатывают финтех компании

Что представляют собой украинские финтех компании, какие у них бизнес-модели и кто их учредители.

Более 80 украинских компаний разрабатывают технологии и вводят инновации, чтобы конкурировать с банками и посредниками на финансовом рынке.

Более половины так называемых финтех компаний появились в последние три года как следствие банковского кризиса.

22 февраля проект USAID “Трансформация финансового сектора” и UNIT.City презентовали первое исследование Финтех-сектора в Украине, с которым ознакомилась “Экономическая правда”.

О том, что представляют собой украинские финтех компании, какие у них бизнес-модели и кто является их учредителями, выясняла редакция ЭП.

Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) – сектор, в котором работают компании, использующие технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями – банками и посредниками на рынке финансовых услуг. К финтех себя относят как многочисленные технологические стартапы, так и крупные финансовые организации, которые пытаются улучшить и оптимизировать услуги.

Банки не успевают

По словам СЕО и управляющего партнера UNIT.City Максима Яковера, финтех стартапы появляются тогда, когда банки не справляются со своими обязанностями.

“В мире финтех стартапы начали появляться недавно, в 2008 году. В Украине – в 2015 году. Финтех стартапы появляются именно тогда, когда случаются основные финансовые кризисы. В такие времена у банков появляются проблемы и для стартапов это идеальная среда, когда есть какая-то проблема, которую нужно решать”, – объясняет Яковер.

Армия украинского финтеха растет

К тому же, банки сокращают сотрудников. Эти сотрудники выходят на рынок с опытом. Поэтому 70% учредителей финтех стартапов – бывшие банкиры.

Исследование необходимо, чтобы банки нашли для себя инновационные решения. А их сейчас ищут 87% банков. В свою очередь стартапам это исследование позволит найти себе инвестиции и клиентов, а международным венчурным фондам – ​​хорошие сделки.

Как выглядит финтех отрасль Украины

К моменту проведения исследования в Украине существовал стереотип, что 70-90% финтех компаний занимаются платежными сервисами и переводом средств.

“Я был удивлен, когда мы увидели, что платежные сервисы и сервисы перевода средств это лишь 30%. Очень важно, что 19% – это инфраструктура, так как инфраструктура дает базу. Кредитование – 14%. Это тот тренд, который мы видим в мире”, – говорит руководитель направления электронных финансов USAID Ростислав Дюк.

Уникальность украинских стартапов по финтеху еще и в том, что они очень быстро учатся зарабатывать. Так, на Западе венчурные деньги создают капитализацию на миллиарды долларов, хотя проект еще не приносит прибыли. Украина в этом вопросе на голову выше, так как 85% уже продают и зарабатывают деньги.

“То есть если им дадут инвестиции, они смогут масштабировать свой бизнес. Это очень важно”, – подчеркивает Дюк.

Если говорить о том, на какие сегменты бизнеса нацелены украинские финтех стартапы, то хотелось бы больше продуктов, ориентированных на малый и средний бизнес. Поскольку именно этот бизнес является одним из потенциальных драйверов экономики Украины.

Финтех компании работают по всем существующим бизнес-моделям, но в основном ориентируются на комиссионный доход.

Финансирование 40-50% происходит за собственные средства. Еще 40-50% привлекают инвестиции у частных инвесторов.

“При этом самое интересное то, что 72% готовы привлекать инвестиции на развитие бизнеса. То есть не на выход из бизнеса, а именно на развитие бизнеса. Мы верим, что такой подход к финтех бизнесу поможет росту индустрии в 3-4 раза в этом году”, – заключает представитель USAID.

И что не менее интересно, украинский финтех идет “в ногу” с мировыми технологическими трендами. Биометрическая идентификация, машинное обучение, искусственный интеллект – это то, над чем прямо сейчас работают украинские финтех компании.

Подводя итоги исследования, Ростислав Дюк предложил считать днем ​​рождения украинского финтеха 20 февраля 2018 года, когда впервые была представлена ​​карта финтех экосистемы Украины.

Как оценивают свои перспективы участники финтех индустрии

Соучредитель FinTech Cluster in Ukraine Тарас Волобуев:

“Если посмотреть на эту карту и на то, что 60-70 финтех проектов реально генерируют деньги, то это не стартапы наверное, а все-таки зрелые, в какой-то степени состоявшиеся бизнесы. И как вывод: именно стартапов у нас все-таки не хватает.

И здесь наверняка проблема с венчурными инвестициями и с инвестициями в целом. Проекты, которые хотели бы развиваться, не могут сегодня найти достаточное количество финансирования. Я надеюсь, что подобная финтехкарта и инициативы будут давать инвесторам более широкую картину.

Большая часть этих проектов ориентированы на украинский рынок. То есть, мы не трансграничные. Все, что мы делаем внутри Украины, мы делаем в основном для себя. И это наша проблема. Редкие проекты могут “выстрелить” за пределами Украины. Это проблема для самих компаний, так как они не могут получить дополнительные доходы.

Это проблема для инвесторов. Они не понимают, зачем вкладывать в проект, который ограничен рамками одной страны, не знает, как выйти за границу.

Если мы решим все эти проблемы, финтех ждет не четырехкратное увеличение, а десятикратное. Главное – найти рецепт, как масштабировать финтех в Украине и вывести его за пределы Украины”.

Совладелец UAPAY Дмитрий Зарахович:

“Думаю, что рост финтех индустрии Украины в 2018 году в четыре раза – абсолютно реальные цифры, так как этот рынок открыт. Его довольно серьезно подстегивает рынок электронной коммерции и специфика самого государства. У нас достаточно большое количество населения и большая территория, покрытая примерно одинаково.

Плюс из центра – из Киева в любой город не более 500 км. Это дает логистическую доступность. Это очень сильно влияет на развитие экосистемы, логистику экосистемы электронной коммерции. Поэтому экосистема электронной коммерции образует финтех. Мы видим там (в электронной коммерции, – ред.) огромное количество денег. Поэтому перспективы сумасшедшие”.

Всеволод Некрасов