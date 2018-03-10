Доля автомобилей и запчастей к ним в общем объеме товаров, экспортируемых из ФРГ в 2017 году, составила 18,3 процента. Автомашины стали и самым импортируемым в страну товаром.Автомобили остаются лидером немецкого экспорта. Общая стоимость автомашин и запчастей к ним, экспортированных из Германии в 2017 году, составила 234,4 млрд евро, сообщило в понедельник, 26 февраля, Федеральное статистическое ведомство со ссылкой на предварительные подсчеты.
Автомобили, доля которых в общем объеме ввоза составила в минувшем году 18,3 процента, оказываются самым экспортируемым из ФРГ товаром уже восьмой год подряд, отмечает агентство Reuters. За ними следуют станки и оборудование (183,6 млрд евро), а также химическая продукция (114,7 млрд евро).
Между тем автомашины стали и самым импортируемым товаром – в прошлом году Германия потратила на автомобили и запчасти из других стран 114,6 млрд евро. Второй по величине статьей импорта стали устройства для обработки данных, электротехнические и оптические изделия (112,7 млрд евро). Тройку лидеров импорта замыкают станки и оборудование (80,5 млрд евро).
В Германии зафиксирован самый высокий рост экспорта за последние шесть лет. По итогам 2017 года общий объем немецкого экспорта вырос на 6,3 процента – до нового, четвертого подряд рекорда в 1279,4 млрд евро. Что касается импорта, то в минувшем году его объем вырос на 8,3 процента до 1034,6 млрд евро.
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