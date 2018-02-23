Балеарские острова перейдут на возобновляемую энергетику к 2050 году

Правительство принадлежащих Испании Балеарских островов решительно настроено перейти на чистую энергетику, несмотря на протесты местных жителей и противодействие Мадрида. Государство боится многомиллионных затрат, а местные не хотят, чтобы громоздкие ветрогенераторы испортили прибрежный пейзаж, пишет Quartz.
Майорка, Минорка, Ибица и Форментера перейдут на 100-процентное использование чистой энергии к 2050 году. На сегодняшний день всего 2% электричества на самых популярных испанских курортах поступает из возобновляемых источников, и правительство Балеарских островов приняло единодушное решение коренным образом изменить ситуацию. Новый закон будет всячески стимулировать переход региона на чистую энергетику. Помимо очевидной пользы для окружающей среды, такой шаг позволит превратить популярные курорты в мировой центр экотуризма.
Однако, местные жители начали выражать недовольство этой инициативой правительства. По их мнению, ветрогенераторы и солнечные фермы испортят «открыточный» вид на островах. А Мадрид, в свою очередь, выступает решительно против закрытия угольной электростанции Es Murterar к 2025 году. Основные разногласия вызывает переходный период, когда возобновляемые источники не смогут полностью обеспечить запрос на электроэнергию, и поэтому придется закупать дорогостоящий природный газ для обеспечения работы электростанций.
По мнению министра энергетики Испании Даниэля Давильи, переход на чистую энергетику обойдется островам в $250 млн. Однако, министр транспорта и энергетики Балеарских островов Марк Понс уверен, что на это уйдет не больше $12 млн. На это федеральное министерство ответило, что ждет конкретных расчетов, чтобы составить объективное мнение и прийти к консенсусу.
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