Ощадбанк будет включен в систему ФГВФЛ в процессе приватизации, - Пышный

Постепенное включение пока еще государственного “Ощадбанка” в систему Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) будет происходить параллельно с процессом вхождения в состав его акционеров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель правления “Ощадбанка” Андрей Пышный, передает корреспондент РБК-Украина.

“После того, как государственный Ощадбанк, я надеюсь, успешно реализует свои стратегические планы по партнерству с ЕБРР, – в состав акционеров войдет ЕБРР – мы потеряем статус государственного банка, это будет банк с государственной долей, а затем и вопрос о Фонде гарантирования, как я понимаю, будет решаться одновременно и параллельно с решением о приватизации”, – заявил Пышный.

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По его словам, этому будет предшествовать экспертное обсуждение и коммуникация с заемщиками банка. Также должен быть проведен анализ отношения заемщиков к процессу приватизации “Ощадбанка”, во избежание махинаций с возвратом займов. “Мы уже значительно продвинулись в подготовке этого плана, но он зависит, в первую очередь, от принятия решения о фактическом начале процедуры приватизации. Мы к этому идем, мы этого хотим, это наша стратегическая цель”, – добавил Пышный.