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ЕБРР назвал условие вхождения в капитал Ощадбанка

ЕБРР назвал условие вхождения в капитал Ощадбанка

ЕБРР ждет изменений в законодательство, чтобы войти в капитал Ощадбанка.

«Сейчас дело за законодателями, – заявил директор представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. – Мы готовы двигаться согласно той дорожной карте, которую согласовали с Ощадбанком».

Речь идет об изменении законодательного статуса госбанков.

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Министр финансов Александр Данилюк подчеркнул, что должна быть унификация по всем четырём госбанкам: «Проект уже в парламенте».

По материалам Финансовый клуб
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