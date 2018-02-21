Доля госбанков подскочила до рекордных 55%

Доля ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка в 2017 году выросла, и это беспокоит Нацбанк.

“Что нас беспокоит в динамике изменений банковского сектора, так это рост доли государственных банков. Она выросла на 3,5 п.п. по показателю чистых активов. По вкладам населения прирост составил 3 п.п. Это не то, что мы хотим наблюдать”, – заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

В НБУ хотели бы видеть противоположный тренд.

“Мы хотим, чтобы доля госбанков постепенно снижалась. Мы ожидаем презентацию стратегии развития госбанков от Минфина, в которой, как мы надеемся, будет четко определено, каким образом будут развиваться госбанки в следующие несколько лет и как государство сокращает свое присутствие в банковском секторе. Это долгосрочная цель, которую разделяет и Нацбанк, и Минфин, и Кабмин”, – заявил он.

Доля госбанков по активам выросла за 2017 год с 51,3% (на момент национализации ПриватБанка) до 54,9% за счет дальнейшей докапитализации госбанков на 71 млрд грн.

Доля чистых кредитов в госбанках выросла с 35% до 39%, а доля депозитов населения – с 59% до 62%.