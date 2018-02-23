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За особые заслуги. Для украинцев подготовили новые изменения в назначении спецпенсий

За особые заслуги. Для украинцев подготовили новые изменения в назначении спецпенсий

Порядок назначения пенсий за особые заслуги перед Украиной подвергся изменениям. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по повышению пенсий» № 2148 –VIII заменил собой ранее действовавший Закон Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной» №1767.

В соответствии с изменениями, начиная с 11 октября 2017 года, пенсии за особые заслуги перед государством устанавливаются территориальными органами Пенсионного фонда. Для того чтобы получить такие выплаты, необходимо подать заявление и пакет необходимых документов, сообщает Судебно-юридическая газета.

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Решение о назначении, пересчете, отказе в выплате принимают территориальные органы Пенсионного фонда, в том числе и по выплатам для ветеранов Второй мировой войны, лицам, получившим особые звания Украины и бывшего СССР, депутатам, многодетным матерям.

Закон 2148 изменил сроки установления пенсий за особые заслуги:

  • Со дня обращения за получением выплат, но не ранее даты назначения пенсии и вступления в силу Закона 2148;
  • С момента приобретения права на получение таких выплат, если гражданин обратился не позднее 12 месяцев со дня приобретения такого права.
По материалам УБР
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