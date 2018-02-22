Аваков сообщил, кто из силовиков получит повышенную пенсию

С 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов Министерства внутренних дел будут получать повышенную пенсию.
Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
По его словам, это касается военнослужащих и работников Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции.
Соответствующее решение закреплено в постановлении Кабинета министров от 30 августа 2017 года № 704 “О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц”.
Министр отметил, что для личного состава, который сейчас находится на службе, будут начисляться повышенные пенсии.
“Согласно новому закону, для людей, которые сейчас находятся на службе в системе МВД, будет начисляться повышенная пенсия. В дальнейшем любая индексация заработной платы действующих офицеров НГУ и НПУ, ГСЧС, ГПСУ будет привязана к пенсиям”, – сказал Аваков.
Государственный секретарь МВД Алексей Тахтай пояснил, что с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года все категории пенсионеров МВД ежемесячно будут получать пенсионные выплаты в новом, пересчитанном размере, плюс доплата за 2016 год.
“Относительно перерасчета пенсии в соответствии с законом Украины “О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с воинской службы и некоторых других лиц”, а именно: военнослужащим ГПСУ, НГУ, лицам рядового и начальствующего состава ГСЧС перерасчет производится с 1 января 2018 года. Пенсии будут определяться за счет должностного оклада, специального звания и надбавки за выслугу лет, определенных по состоянию на 1 марта 2018 года”, – прокомментировал он.
По словам Тахтая, с 1 января 2018 года к выплатам будет добавлено 50% от суммы повышения; с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года – 75%, с 1 января 2020 года будет выплачиваться 100% пересчитанного размера пенсии. Тахтай добавил, что такой подход в дальнейшем обеспечит достойный размер пенсионного обеспечения работающих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов и других воинских формирований.
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