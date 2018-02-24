Названа причина автоугонов в США

Американское Национальное бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования (NICB) в своем новом докладе сообщает, что в США будет увеличиваться количество угонов автомобилей. Причина – высокие цены на запчасти.
Лет тридцать назад в США ежегодно угоняли примерно по 1,6 млн. автомобилей. В 2016 году эта цифра составила 765 484 автомобиля. Но количество угонов в Соединенных Штатах увеличивается с 2015 года. Эксперты NICB полагают, что в ближайшие годы речь может идти только об увеличении угонов машин. Главная причина – рост цен на автомобильные запчасти.
Так, запчасти для Toyota Camry стоят 10 000 долларов, для Nissan Altima – более 14 000 долларов, а для GMC Sierra – 21 332 доллара. Все они являются автомобилями 2016 модельного года. Пакет запчастей эксперты NICB рассчитали как 15-20 внешних компонентов (капот, двери, фары, колеса и т.д.).
«Сегодня автокомпоненты по отдельности могут стоить дороже, чем целый автомобиль. Их легче спрятать и проще продать. Вот почему наблюдается так много краж автозапчастей, которые можно быстро снять с машин», — сказал Джим Швейтцер, глава NICB.
В США автоугонщикам теперь можно после угона машины снять с нее всего 2-3 самых ценных компонента, и они уже на этом заработают достаточно много. Это значит, что количество угонов будет увеличиваться.
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