Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 73 0

Названа причина автоугонов в США

Названа причина автоугонов в США

Американское Национальное бюро по борьбе с преступлениями в сфере страхования (NICB) в своем новом докладе сообщает, что в США будет увеличиваться количество угонов автомобилей. Причина – высокие цены на запчасти.

Лет тридцать назад в США ежегодно угоняли примерно по 1,6 млн. автомобилей. В 2016 году эта цифра составила 765 484 автомобиля. Но количество угонов в Соединенных Штатах увеличивается с 2015 года. Эксперты NICB полагают, что в ближайшие годы речь может идти только об увеличении угонов машин. Главная причина – рост цен на автомобильные запчасти.

Так, запчасти для Toyota Camry стоят 10 000 долларов, для Nissan Altima – более 14 000 долларов, а для GMC Sierra – 21 332 доллара. Все они являются автомобилями 2016 модельного года. Пакет запчастей эксперты NICB рассчитали как 15-20 внешних компонентов (капот, двери, фары, колеса и т.д.).

«Сегодня автокомпоненты по отдельности могут стоить дороже, чем целый автомобиль. Их легче спрятать и проще продать. Вот почему наблюдается так много краж автозапчастей, которые можно быстро снять с машин», — сказал Джим Швейтцер, глава NICB.

В США автоугонщикам теперь можно после угона машины снять с нее всего 2-3 самых ценных компонента, и они уже на этом заработают достаточно много. Это значит, что количество угонов будет увеличиваться.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018