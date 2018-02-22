BP: «Потребление нефти перестанет расти к 2040 году»

Нефтяная компания BP опубликовала ежегодный обзор энергетического сектора Energy Outlook. По мнению аналитиков компании, пик спроса на нефть наступит в конце 2030-х годов, после чего начнется спад. Это связано с развитием технологий и политикой запрета двигателей внутреннего сгорания в ряде стран, пишет Green Tech Media.
К 2040 году общий парк легковых автомобилей увеличится вдвое — до 2 млрд, из которых 320 млн — будут электрическими (сегодня — 3 млн). Автомобили с ДВС все еще будут преобладать, но аналитики предлагают обратить внимание на другие цифры. По их мнению, электромобилями будут чаще пользоваться. Так, к 2040 году на них придется 30% всех пассажиро-километров. Для сравнения, сегодня этот показатель составляет всего 2%. По словам главного экономиста BP Спенсера Дейла, на электромобилях будут ездить в два с половиной раза чаще и дальше, нежели на классических авто с ДВС.
Согласно исследованию, это связано с развитием «шеринговой экономики», ведь стоимость проезда на электромобиле, поделенная на километр, значительно ниже, чем на бензиновых автомобилях. В итоге, и используют их чаще.
Несмотря на то, что спрос на автомобили будет увеличиваться, благодаря росту благосостояния в развивающихся странах, он будет перенаправляться в сторону электромобилей из-за высоких экологических стандартов. В результате, этот тренд начнет оказывать влияние на потребление нефти. К 2040 году оно составит 18,6 млн баррелей в сутки, чуть ниже, чем в 2016 году (18,7 млн баррелей).
Правда, в абсолютных значениях нефть по-прежнему останется доминирующим источником энергии даже в 2040-е годы. Тем не менее, важно, что впервые ее потребление начнет замедляться. В исследовании говорится, что еще один вклад в снижение потребления нефти вносит повышение эффективности и развитие технологий. Потребление энергии на единицу ВВП снижается: к 2040 году мировой ВВП должен вырасти в два раза, тогда как потребление энергии увеличится лишь на 35%.
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