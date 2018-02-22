AT&T назвала города США, в которых сеть 5G появится уже в 2018 году

Американская телекоммуникационная компания AT&T назвала первые города США, в которых появится сеть 5G. Всего тестовое развертывание сети пройдет в десяти городах, говорится в пресс-релизе компании.
В частности, речь идет о Далласе, Атланте и Уэйко. Многие из городов находятся в штате Техас. Полный список AT&T обещает выложить через несколько месяцев. Первые мобильные 5G-сети запустят уже в этом году, они будут основаны на стандартах 3GPP и работать с диапазоном mmWave.
AT&T единственный американский оператор, который обещает развернуть сети 5G уже в 2018 году. По словам представителей компании, оборудование, которое используется в сетях LTE, позволит легко перейти на новый стандарт. Ожидаемая скорость передачи данных составит несколько гигабит в секунду.
Чтобы уложиться в срок, AT&T открывает новую лабораторию 5G в Остине, штат Техас. Инженеры смогут запускать там «стресс-тесты», имитируя реальные потребности клиентов и нагрузку на сеть.
Одним из первых проектов, созданных в лаборатории, будет Advanced 5G NR Testbed System (ANTS). ANTS — это первая в своем классе тестовая система 5G и является собственностью AT&T. Она позволит тестировать уникальные и перспективные функции в моделируемой сети 5G для возможной стандартизации и использования в коммерческой сети.
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