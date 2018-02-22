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"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИ

"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИ

Российский “Газпром” отказался от идеи взимания оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса.

Об этом Экономической правде сообщил источник на рынке.

По его данным, “Газпром” прекратил выставлять соответствующие накладные НАК “Нафтогаз Украины” с начала года.

“Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ред.), ни за весь 2017-й”, – сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем “Газпрома” “Нафтогазу” в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

По материалам Економічна Правда
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