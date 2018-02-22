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В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G

В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G

Транснациональный оператор сотовой связи Vodafone и китайский телекоммуникационный гигант Huawei сообщили о первом мобильном звонке в стандарте 5G. Глава отделения Vodafone в Каталонии и Арагоне Альберт Буксаде позвонил из Барселоны в офис компании в Мадриде, используя технологию связи пятого поколения 5G New Radio.

По сообщению компаний, скорость передачи данных превысила 2 Гбит/с, задержка составила 10 мс. Во время звонка использовалось сдвоенное соединение 4G и 5G. Испытание видеосвязи также было проведено успешно. Во время испытаний применялось оборудование Radio Access Network (RAN), предоставленное Huawei.

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«Реализация этого первого соединения 5G отражает лидирующее положение Vodafone и Испании в мобильных технологиях. Расширение мобильных сетей — фактор огромной важности для укрепления конкурентоспособности и цифровой трансформации страны», — прокомментировал глава испанского подразделения Vodafone Антонио Коимбра.

По словам руководителя проекта 5G Huawei Яна Чаобиня, в ближайшем будущем компания начнет коммерческие испытания сети 5G вместе с Vodafone, сообщает Newsweek.

По материалам hightech.fm
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