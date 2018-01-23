Испания в этом году начнет переход на 5G

Переход возглавит крупнейший испанский телеком-оператор Telefonica. В компании заявили, что 5G-сети начнут запускать уже в этом году, передает VentureBeat. Технологическими партнерами Telefonica станут ИТ-компании Nokia и Ericsson.
В Telefonica заявили, что начнут разворачивать 5G в этом году, превращая испанские города в масштабные лаборатории для испытаний нового стандарта связи. В стране существует проект 5G Technological Cities, в рамках которого преимущества от новых скоростных сетей связи должны получить и компании, и обычные жители, и гости испанских городов.
Сети начнут разворачивать, начиная с небольших и малоизвестных иностранцам городов. Такие гораздо проще и быстрее приспособить для покрытия вышками нового стандарта связи, в них удобнее проводить испытания, чтобы в крупных городах применять уже отлаженные решения. Telefonica ожидает, что ее сети смогут обеспечить скорость передачи данных в 1-10 Гбит/с, задержку 1-5 мс и работу в сто раз большего числа подключенных устройств, чем сети текущего поколения.
Ожидается, что производительность беспроводной сети превысит производительность широкополосного домашнего интернета в 3 раза. 5G позволит начать более эффективные испытания беспилотных транспортных средств, обеспечит туристические услуги в VR и AR, распространение IoT, а также доступ в интернет в труднодоступной местности. К областям, которым сыграет на руку 5G, можно отнести телемедицину, промышленную автоматизацию и дистанционное управлением всем, что можно представить: от роботов-хирургов до важных объектов инфраструктуры.
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