В Черноморнефтегазе оценили масштабы незаконной деятельности РФ на Одесском газовом месторождении

После аннексии Крыма Россия незаконно пробурила на захваченном Одесском газовом месторождении 11 скважин и добыла более 3,5 млрд куб. газа.

Об этом в эфире Громадського сообщила председатель правления государственного акционерного общества Черноморнефтегаз Светлана Нежнова.

“Добыча газа на Одесском месторождении продолжается, до момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем – еще 11 скважин. Месторождение сейчас используется по полной. Нелегитимные власти Крыма пытаются выкачать побольше газа оттуда”, – заявила она.

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Представитель Черноморнефтегаза подчеркнула, что Москва не информировала Киев о планах прекратить добычу газа на Одесском месторождении. Однако она допустила, что из-за иска Украины в международный арбитраж о нарушении Россией морского права российские власти будут принимать определенные меры.