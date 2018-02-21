Google объявила об официальном запуске платежного сервиса Google Pay, который объединит в себе Android Pay и Google Wallet.

Согласно сообщению компании, сервис планируют интегрировать во все продукты компании, включая кроссплатформенный браузер Chrome и помощника Assistant.

Google Wallet, в свою очередь, переименуют в Google Pay Send, а в ближайшие месяцы его функции появятся в основном приложении Google Pay. Сервис актуален для жителей США и Великобритании.

Приложение Google Pay позволит совершать покупки в разных местах и разными способами – в обычных розничных магазинах, в интернет-магазинах, в браузере Google Chrome на разных устройствах, посредством голосового помощника Google Assistant.

Функциональность приложения существенно расширится и одним из наиболее интересных нововведений станет возможность использовать устройство с Google Pay для оплаты проезда в общественном транспорте.

К настоящему моменту уже пять украинских банков добавили поддержку сервиса Android Pay: ПУМБ, ПриватБанк, Ощадбанк, УкрСиббанк и банк “Пивденный”.