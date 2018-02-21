Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 437 0

Укрсоцбанк будет продавать имущество на СЕТАМ

Укрсоцбанк будет продавать имущество на СЕТАМ

ГП “СЕТАМ” и Укрсоцбанк подписали соглашение о реализации имущества с баланса банка в рамках добровольного продажи.

Как сообщает пресс-служба OpenMarket, банк выставляет на продажу офисные помещения, нежилые здания, квартиры, земельные участки. Первый пакет лотов выставлен на сумму почти 10 млн грн.

Объекты находятся в Днепропетровской, Ровенской, Киевской и других областях.

“OpenMarket – крайне эффективная площадка для продажи банковского имущества. Мы реализовали банковских активов на сумму почти полмиллиарда гривен”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” OpenMarket Виктор Вишнев.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018