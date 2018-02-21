Укрсоцбанк будет продавать имущество на СЕТАМ

ГП “СЕТАМ” и Укрсоцбанк подписали соглашение о реализации имущества с баланса банка в рамках добровольного продажи.

Как сообщает пресс-служба OpenMarket, банк выставляет на продажу офисные помещения, нежилые здания, квартиры, земельные участки. Первый пакет лотов выставлен на сумму почти 10 млн грн.

Объекты находятся в Днепропетровской, Ровенской, Киевской и других областях.

“OpenMarket – крайне эффективная площадка для продажи банковского имущества. Мы реализовали банковских активов на сумму почти полмиллиарда гривен”, – отметил генеральный директор ГП “СЕТАМ” OpenMarket Виктор Вишнев.