Tesla Model S обогнала по продажам в Европе BMW 7 и Mercedes S-class

Впервые число проданных Tesla Model S в Европе превысило продажи премиум-модели от BMW, Audi и Mercedes-Benz. Европейские автоэксперты считают, что это серьезный сигнал для автопроизводителей. Мелкая, но во многом более предприимчивая компания, обгоняет европейцев на их же родине, пишет издание Automotive News Europe.

Случилось так, что в прошлом году европейцы чаще делали выбор в пользу Model S, а не уже привычных BMW 7 или Mercedes S-класса. Модель уже обгоняла дорогих немцев у себя на родине, но в Европе это произошло впервые. Издание также отмечает, что Tesla показала высокие результаты и в сегменте премиальных SUV. Там Medel X догнала по продажам Porsche Cayenne и обогнала BMW X6.

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«Это сигнал тревоги для традиционных автопроизводителей, таких как Mercedes-Benz», — говорит аналитик европейского автомобильного рынка из агентства JATO Dynamics Фелипе Муноз. Европейские автопроизводители должны быстрее реагировать на тренд электрификации, считает он. Покупатели резко поворачиваются к таким автомобилям, но, кажется, что у европейских автопроизводителей не очень получается успеть своевременно погасить спрос.

По данным JATO, в прошлом году продажи Tesla S в Европе выросли на 30% и составили 16 тысяч автомобилей. У Mercedes продажи S-class увеличились только на 3%, составив 13 тысяч. У BMW число проданных автомобилей 7-й серии вовсе сократилось на 13%, составив 11 тысяч экземпляров.

Аналитики считают, что Tesla сыграло на руку пренебрежение, с которым крупные производители долгое время относились к компании, не замечая ее успехов. Такая фора позволила компании стать самым известным производителем электромобилей в мире. Сейчас традиционные производители конечно одумались, но многое упущено. Скоро у всех компаний модельные ряды пополнятся электрическими версиями, возможно, какие-то будут даже лучше и технологичнее, чем Tesla, но это уже не сделает их «первыми», все эти автомобили будут «одними из».