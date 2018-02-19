За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн

Следить за полетом электрокара Илона Маска, запущенного 6 февраля в космос его аэрокосмической компанией SpaceX, будет специальный сайт, созданный инженером-энтузиастом Беном Питерсоном.
Как сообщает Internetua, на сайте Whereisroadster.com можно наблюдать за текущим положением Tesla Roadster.
“Сайт Пирсон использует данные NASA и в реальном времени отображает положение электромобиля относительно Солнца, Земли, Марса, Венеры и Меркурия, а также показывает расстояние до Земли и Марса и скорость, с которой Tesla Roadster движется в космосе”, – говорится в сообщении.
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На отдельной странице сайта можно посмотреть, как будет происходить полет электромобиля вплоть до 13 ноября 2020 года. Согласно анимированной схеме, автомобиль, за рулем которого находится манекен в скафандре, максимально сблизится с Марсом 7 октября 2020 года: расстояние между ними составит 7,3 млн километров.
На появление сайта Whereisroadster.com обратил внимание и сам Маск. Он опубликовал ссылку на него в своем микроблоге в Twitter. “Уверен, что припарковался где-то здесь”, – пошутил Маск.
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