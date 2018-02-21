Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 462 0

Большинство нелегальных работников в Польше оказались украинцами

Большинство нелегальных работников в Польше оказались украинцами

Пограничная служба Польши проводит проверки фирм под углом нелегального трудоустройства иностранцев.

Об этом сообщает Польское радио.

Как отмечается, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.

“На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, из них 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси”, – сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.

Читайте также: Польша вводит новые правила для гастарбайтеров

В этом случае санкции грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тысяч злотых (около 240 тысяч гривен), нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018