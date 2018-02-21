Большинство нелегальных работников в Польше оказались украинцами

Пограничная служба Польши проводит проверки фирм под углом нелегального трудоустройства иностранцев.
Об этом сообщает Польское радио.
Как отмечается, чаще всего жертвами нечестных работодателей становятся граждане Украины. Иностранцы работают без действительных документов, иногда даже без визы.
“На днях сотрудники Пограничной службы провели проверку агентства по трудоустройству в Гданьске. Агентство нелегально трудоустроило 134 иностранцев, из них 126 граждан Украины и 8 граждан Беларуси”, – сообщил пресс-секретарь морского командования Пограничной службы капитан Анджей Юзьвяк.
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В этом случае санкции грозят как нечестным владельцам, так и незаконно нанятым работникам. Владельцы агентства могут ожидать штрафа в размере до 30 тысяч злотых (около 240 тысяч гривен), нелегально трудоустроены украинцы и белорусы будут вынуждены покинуть территорию Польши.
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