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Госказначейство: в Украине 95% местных бюджетов являются прибыльными

Госказначейство: в Украине 95% местных бюджетов являются прибыльными

В Украине 95% местных бюджетов являются прибыльными.

Об этом во вторник, 20 февраля, во время пресс-конференции заявила председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, по состоянию на 1 января 2018 года на счетах Госказначейства местными бюджетами было размещено 55,4 млрд гривен.

“Удельный вес (в пассивах Госказначейства – ред.) занимают средства местных бюджетов. Более 55 миллиардов гривен – это те средства, которые остались не использованными по состоянию на 1 января 2018 года … 95% местных бюджетов действительно являются прибыльными”, – сообщила Слюз.

По ее словам, за год остаток средств местных бюджетов на счетах Госказначейства вырос почти на 6 миллиардов гривен. Слюз отметила, что больше всего средств на счетах Госказначейства держат Донецкая, Киевская, Днепропетровская и Львовская области, а также город Киев.

Также в течение 2017 года местные бюджеты разместили на депозитных счетах государственных банков 23,9 миллиарда гривен.

По материалам РБК-Украина
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