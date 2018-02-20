Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на 1,2 млрд евро в прошлом году

В 2017 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Украины в ЕС выросла на 1,2 млрд евро (+27%).
Такие данные содержатся в последнем ежемесячном торговом отчете, обнародованном Еврокомиссией 19 февраля, сообщает представительство ЕС в Украине.
Отмечается, что вместе с Индонезией, это самый значительный показатель роста экспорта в ЕС.
Согласно отчету, за последние 12 месяцев ЕС импортировал больше всего агропродовольственной продукции из Бразилии (11,8 млрд евро), США (11 млрд евро), Аргентины (5,7 млрд евро).
Также в этом списке присутствуют Украина, Китай, Индонезия, Швейцария и Турция. Сумма импорта в ЕС колеблется в пределах 4,5-5,5 млрд евро для каждой из этих стран.
В то же время экспорт агропродовольственной продукции Евросоюза в Украину за последние 12 месяцев вырос более чем на 200 млн евро.
В целом в 2017 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции ЕС составила 137,9 млрд евро. Такой показатель свидетельствует об устойчивом росте по сравнению с 2016 годом – на 5,1% (в стоимостном выражении).
Наибольший рост в ежегодной стоимости экспорта агропродовольственной продукции был зафиксирован в США (+6%), России (+16%) и некоторых азиатских рынках – в частности, Японии (+11%), Китая (+5), Гонконга (+10%) и Южной Кореи (+13%). За последние 12 месяцев лучшие показатели экспорта было зарегистрировано в сферах винных изделий, спиртных напитков и ликеров, а также корма для домашних животных. А вот экспорт пшеницы и других зерновых, а также свинины упал.
Импорт агропродовольственной продукции в ЕС также вырос, хотя несколько медленнее экспорта. Таким образом, торговый баланс для агропродовольственной продукции остается положительным: экспорт превышает импорт на 20,5 млрд евро.
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