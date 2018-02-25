Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2157 0

Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)

Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)

Онлайн-портал DOU провёл анонимный зарплатный опрос среди 8355 украинских IT-специалистов из Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Винницы и Запорожья.

Учитывая, что средняя зарплата в Украине не дотягивает и до $350 в месяц, а средний доход айтишников составляет около $1700, возможно, стоит прислушаться к легендарному Стиву Джобсу, который говорил американцам: “Каждый в нашей стране должен научиться программировать, потому что это учит думать”. В нашем случае это научит ещё и неплохо зарабатывать.

По материалам Фокус
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018