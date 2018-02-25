Сколько зарабатывают украинские айтишники (инфографика)

Онлайн-портал DOU провёл анонимный зарплатный опрос среди 8355 украинских IT-специалистов из Киева, Харькова, Львова, Днепра, Одессы, Винницы и Запорожья.

Учитывая, что средняя зарплата в Украине не дотягивает и до $350 в месяц, а средний доход айтишников составляет около $1700, возможно, стоит прислушаться к легендарному Стиву Джобсу, который говорил американцам: “Каждый в нашей стране должен научиться программировать, потому что это учит думать”. В нашем случае это научит ещё и неплохо зарабатывать.