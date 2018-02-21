Sony готовится к запуску онлайн-сервиса заказа такси в Японии

Когда речь заходит об онлайн-сервисах заказа такси, первой на ум, конечно же, приходит компания Uber, работающая в том числе и в Украине. Но вот сейчас стало известно, что конкурента знаменитому Uber разрабатывает не кто иной, как японская компания Sony, имя которой в первую очередь ассоциируется с игровыми консолями, телевизорами и смартфонами.

Японский гигант уже разработал соответствующую платформу, в которой будут использоваться технологии искусственного интеллекта, и договорился о создании альянса с шестью местными операторами такси (Checker Cab, Daiwa Motor Transportation, Green Cab, Hinomaru Kotsu и Kokusai Motorcars), объединенный парк которых насчитывает больше десяти тысяч автомобилей. Другие операторы такси тоже при желании смогут подключиться к системе.

Умные алгоритмы, положенные в основу платформы Sony, будут анализировать различные факторы, такие как загруженность дорог, аварии, погодные условия и расписание общественных мероприятий, что в результате позволит повысить эффективность работы служб такси. Например, система может предугадать скачок спроса во время крупного концерта и заранее отправить в этот район соответствующее количество такси.

Как будет называться интернет-сервис такси от Sony, пока неясно. Также неизвестно, когда именно заработает служба в Японии, и планирует ли Sony в будущем распространить сервис на другие страны.

Многим может показаться весьма странным решение Sony выйти в этот сегмент, особенно с учетом успехов Uber и мириады сервисов совместных поездок. Но если говорить конкретно о Японии, то Uber здесь пока не работает, поскольку местное законодательство запрещает оказывать услуги по перевозке пассажиров без специальной лицензии. И это дает Sony, для которой новые направления роста лишними точно не будут, некоторое преимущество, но главное, как говорится, не упустить момент.

Как раз сейчас Uber ведет переговоры с японской диспетчерской службой Daiichi Koutsu Sangyo, посредством которой рассчитывает выйти на японский рынок. Кроме того, Toyota недавно выделила около $70 млн на создание приложения заказа такси JapanTaxi и разрабатывает собственную ИИ-платформу для такси. Иными словами, Sony лучше не тянуть с запуском сервиса.