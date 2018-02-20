Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу

В Японии туристическая фирма предлагает посетителям специального ресторана First Airlines возможность виртуально слетать в Париж, Нью-Йорк, Рим или на Гавайи не покидая пределы Токио.

Посетители ресторана проходят check in, как в обычных аэропортах, а в “салоне” их ждут кресла первого и бизнес-классов. Перед “вылетом” специально обученные сотрудники, одетые в форму бортпроводников авиалиний, проводят инструктаж по безопасности, пишет Independent.

Затем “пассажирам” подают четыре блюда, аналогичные тем, которые разносят в самолетах. Меню зависит от того, куда в этот момент совершается виртуальный рейс.

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Полет длится 2 часа. После “приземления” клиенты могут совершить VR-экскурсию по городу, в который выполняется перелет.

Как отмечают в First Airlines, наибольшее число их “пассажиров” – это пожилые японцы, которые из-за физических ограничений, связанным с возрастом, не могут совершать длительные рейсы.

Кроме того, “услугами” пользуются те, кто боится настоящих полетов, но хотел бы пережить это на себе.

“Настоящая поездка требует много хлопот в рамках подготовки к ней, а также дорого обходится и требует времени. Поэтому я думаю, что это хорошо, что мы можем наслаждаться всем этим без забот”, – говорит 39-летний Такаши Сакано, который впервые побывал “в полете” благодаря VR.

Компания открылась в 2016 году, с тех пор все ее “рейсы” полностью забронированы. Согласно прейскуранту на сайте компании, 2-часовой перелет в бизнес-классе обойдется в 4980 иен ($47), а в первом классе — в 5980 иен ($56).

В First Airlines отмечают, что планируют вскоре добавить внутренние рейсы по Японии, при этом также будут добавлены блюда кухни региона.