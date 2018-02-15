Самые дешевые VR-очки будут продаваться по цене дорогого смартфона

Глава стартапа Magic Leap Рони Абовитц рассказал, что самая ожидаемая рынком AR-гарнитура будет выпущена в нескольких версиях. Точные цены он не назвал, но сказал, что самую дешевую версию можно будет приобрести по цене, сравнимой со стоимостью топовых смартфонов, пишет Verge.

В конце прошлого года один из самых известных технологических стартапов Magic Leap, наконец, представил свою гарнитуру дополненной реальности. Ее выходу предшествовал сбор инвестиций в размере $1,9 млрд, судебные иски и даже признание в собственном бессилии. То, что от компании ждали слишком многого, ее глава списал на недопонимание. Но, тем не менее, устройство под названием Magic Leap One вышло в свет. Да, в нем нет обещанной технологии проецирования на сетчатку, но зато оно оборудовано комплектом датчиков и камер, а в его основе лежит запатентованная технология Digital Lightfield®.

Абовитц впервые сделал намек на стоимость гаджета. Он рассказал, что в планах выпустить несколько версий устройства. Среди них будет та, что нацелена на массового пользователя. Но массовость не значит дешевизну, уточнил он. Самая дешевая модель, будет стоить, как последние модели у ведущих производителей смартфонов. Так, iPhone X можно купить сегодня за $1000, следовательно, самая дешевая AR-гарнитура Magic Leap будет продаваться за сопоставимые деньги.

Стартап приобрел известность в первую очередь из-за своих амбиций и красивых рекламных видеороликов. Компания пообещала создать гарнитуру, которая интегрирует виртуальный мир в реальный так качественно, как не удавалось никому. Свои планы Magic Leap подкрепляла впечатляющими видео, но не делилась техническими подробностями, ссылаясь на секретность.