Всемирная продовольственная программа переходит на блокчейн

Использование блокчейна уже позволило экономить по $150 000 в месяц на банковских комиссиях при трансфере денег для обеспечения продовольствием сирийских беженцев в Иордании, пишет Bloomberg.
Международные чиновники хотят избежать банковских комиссий за валютные операции, используя для этого блокчейн. Поэтому Всемирная продовольственная программа (подразделение ООН, которое помогает обеспечить продуктами питания 100 млн человек в 80 странах) расширяет собственную систему блокчейн-платежей. По словам ее руководителя Роберта Оппа, отказ от банковских транзакций в пользу распределенного реестра на основе платформы Ethereum позволит сэкономить миллионы долларов.
ВПП впервые начала использовать блокчейн в 2016 году, и в настоящее время тестирует систему для обеспечения продовольствием 100 000 сирийских беженцев в Иордании. Только в этом конкретном случае отказ от банковских комиссий позволяет экономить $150 000 в месяц и исключить 98% банковских сборов, связанных с международными переводами. Ежегодно ООН тратит $1,4 млрд на продовольственные программы и разработки в сфере цифровых технологий. Создание собственной финансовой инфраструктуры сможет сделать ВПП эффективнее.
В отличие от криптовалют, которые многие считают ненадежными и недолговечными, блокчейн завоевывает все большую популярность во всех сферах. Он позволяет переводить деньги без комиссии, регистрировать сделки купли-продажи и даже подсчитывать голоса на выборах. Технология Ethereum дает пользователям возможность выпускать токены, которые впоследствии можно адаптировать под конкретные нужды.
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