Названы риски для Украины с запуском "Северного потока-2"

Несмотря на охлаждение отношений России с Западом и ЕС, реализация проекта “Северный поток-2” продолжается. Его целью является прекращение транзита газа по украинскому маршруту и усиление позиций “Газпрома” в Центральной и Восточной Европе.

Такое мнение выразила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

“Риски есть как для Украины, так и для безопасности поставок в Европу: после запуска “Северного потока-2” наша страна перестанет быть транзитером, а весь российский газ будет проходить исключительно по магистралям, которые контролирует Газпром. В частности, это будущие ветки газопроводов “Северный поток” и “Турецкий поток”, а также уже действующие Ямал — Европа и “Голубой поток”. Таким образом, практически весь газ, который поставляется с востока в Европу, будет полностью подконтролен России. Вот какая зависимость”, — прокомментировала Бойко.

По ее словам, украинская сторона находится в непрерывном диалоге с международными партнерами.

“Мы говорим об угрозе этого проекта, информируем о будущих угрозах и потерях, которые понесет Украина от реализации этого российского геополитического проекта”, — заметила она.

Бойко подчеркнула, что украинская власть будет поддерживать только те региональные инициативы, которые направлены на диверсификацию и безопасность поставок энергетических ресурсов в отдельные страны и регион в целом.

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Одним из важных моментов Бойко считает информирование партнеров о том, что Украина всегда была и остается надежным транзитером газа и в дальнейшем добросовестно будет выполнять эту функцию, гарантируя безопасность поставок зарубежным потребителям.