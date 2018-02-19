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Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" не угрожает энергетической безопасности Европы

Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" не угрожает энергетической безопасности Европы

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что строительство газопровода из России в Германию “Северный поток-2” не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
 
Отмечается, что ФРГ рассматривает данный газопровод исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию.
 
По словам канцлера, в польском Свиноуйсьце (город в Западнопоморском воеводстве Польши, – Ред.) построен новый терминал сжиженного газа.

В свою очередь, премьер-министр Польши отметил, что в результате строительства газопровода “будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа”.

“Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза”, – говорится в заявлении.

Напомним, 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский газопровод “Северный поток-2” создаст напряжение, которое может привести к большой российско-украинской войне.

По материалам РБК-Украина
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