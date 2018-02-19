Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" не угрожает энергетической безопасности Европы

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что строительство газопровода из России в Германию “Северный поток-2” не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что ФРГ рассматривает данный газопровод исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в Германию.
По словам канцлера, в польском Свиноуйсьце (город в Западнопоморском воеводстве Польши, – Ред.) построен новый терминал сжиженного газа.
В свою очередь, премьер-министр Польши отметил, что в результате строительства газопровода “будет подорвана роль Украины как транзитной страны для российского газа”.
“Варшава хочет, чтобы Еврокомиссия обратила на это внимание и прописала ситуацию с российско-германским газопроводом в Третьем энергопакете ЕС, направленном на обеспечение равной конкуренции и безопасности поставок на газовом рынке Евросоюза”, – говорится в заявлении.
Напомним, 15 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский газопровод “Северный поток-2” создаст напряжение, которое может привести к большой российско-украинской войне.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готова6 ч. назад - 2581 14
Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - Порошенко6 ч. назад - 978 12
Как получить криптонаследствоВчера, 19:00 - 1546 8
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать"5 ч. назад - 1083 7
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 4995 7
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 4995 7
Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)7 ч. назад - 3124 3
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готова6 ч. назад - 2581 14
Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)9 ч. назад - 1977 1
Как получить криптонаследствоВчера, 19:00 - 1546 8
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн30 мин. назад - 1059
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговВчера, 15:10 - 515
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипеПозавчера, 15:10 - 1596
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 961
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1386 1
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...Обговорення статей
Участвуем в развитии проекта m2bomber.comРинок нерухомості
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)