Спрос на блокчейн-специалистов вырос в разы - СМИ

Спрос на разработчиков со знанием технологии блокчейн с января 2017 года увеличился на 700%.

К такому выводу пришли эксперты американской площадки для поиска IT-специалистов Toptal, пишет TechCrunch.

Блокчейн-специалисты относятся к числу самых востребованных специалистов на рынке вакансий в IT-сфере, наряду со специалистами по машинному обучению и инженерами виртуальной реальности.

За последний месяц для 40% вакансий в проектах разработки программного обеспечения требовались навыки, связанные с технологией блокчейн.

По данным проекта Upwork, который ищет фрилансеров и контрактных сотрудников, за год спрос на специалистов, связанных с технологией распределенного реестра, вырос более чем на 35 тысяч процентов.

Кроме разработчиков бизнесу также требуются консультанты для подготовки ICO.

Как отмечает издание, сейчас разработчик, специализирующийся на технологии блокчейн, выбирает место из 14 открытых предложений.