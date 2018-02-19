Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 802 0

Спрос на блокчейн-специалистов вырос в разы - СМИ

Спрос на блокчейн-специалистов вырос в разы - СМИ

Спрос на разработчиков со знанием технологии блокчейн с января 2017 года увеличился на 700%.

К такому выводу пришли эксперты американской площадки для поиска IT-специалистов Toptal, пишет TechCrunch.

Блокчейн-специалисты относятся к числу самых востребованных специалистов на рынке вакансий в IT-сфере, наряду со специалистами по машинному обучению и инженерами виртуальной реальности.

За последний месяц для 40% вакансий в проектах разработки программного обеспечения требовались навыки, связанные с технологией блокчейн.

По данным проекта Upwork, который ищет фрилансеров и контрактных сотрудников, за год спрос на специалистов, связанных с технологией распределенного реестра, вырос более чем на 35 тысяч процентов.

Кроме разработчиков бизнесу также требуются консультанты для подготовки ICO.

Как отмечает издание, сейчас разработчик, специализирующийся на технологии блокчейн, выбирает место из 14 открытых предложений.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018