Спрос на блокчейн-специалистов вырос в разы - СМИ

Спрос на разработчиков со знанием технологии блокчейн с января 2017 года увеличился на 700%.
К такому выводу пришли эксперты американской площадки для поиска IT-специалистов Toptal, пишет TechCrunch.
Блокчейн-специалисты относятся к числу самых востребованных специалистов на рынке вакансий в IT-сфере, наряду со специалистами по машинному обучению и инженерами виртуальной реальности.
За последний месяц для 40% вакансий в проектах разработки программного обеспечения требовались навыки, связанные с технологией блокчейн.
По данным проекта Upwork, который ищет фрилансеров и контрактных сотрудников, за год спрос на специалистов, связанных с технологией распределенного реестра, вырос более чем на 35 тысяч процентов.
Кроме разработчиков бизнесу также требуются консультанты для подготовки ICO.
Как отмечает издание, сейчас разработчик, специализирующийся на технологии блокчейн, выбирает место из 14 открытых предложений.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готова6 ч. назад - 2517 14
Украинской ГТС заинтересовались уже более десятка мировых компаний - Порошенко6 ч. назад - 961 10
Как получить криптонаследствоВчера, 19:00 - 1529 8
Гройсман пообещал стабильные цены, которые "нельзя регулировать"5 ч. назад - 1050 7
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 4954 7
Названы 7 сфер, куда инвестируют капитал украинские чиновникиВчера, 16:00 - 4954 7
Названы самые популярные марки новых автомобилей среди украинцев (инфографика)7 ч. назад - 3114 3
Минэкономразвития обещает революцию малому бизнесу — стратегия уже готова6 ч. назад - 2517 14
Электромобили Volkswagen «возьмут курс» на Apple (фото)9 ч. назад - 1939 1
Как получить криптонаследствоВчера, 19:00 - 1529 8
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн31 мин. назад - 1123
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожоговВчера, 15:10 - 515
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипеПозавчера, 15:10 - 1597
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 961
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1386 1
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Участвуем в развитии проекта m2bomber.comРинок нерухомості
Українською ГТС зацікавилися вже більше десятка світових...Обговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
MonobankОбслуговування в українських банках (гарне і погане)