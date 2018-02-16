АЗС массово снижают цены на бензин и газ

С 15 по 16 февраля ряд сетей АЗС снизили цены топлива в пределах 20 копеек – 1 гривна за литр.
Об этом enkorr сообщили в “Консалтинговой группе А-95” со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.
В частности, сеть SUN OIL снизила цены на бензины марок А-92 на 0,5 грн/л, все остальные марки бензинов и ДТ – на 1 грн/л.
В сети UPG топливо подешевело на 30-40 коп/л, а на станциях “БРСМ-Нафты” – на 3-21 коп/л.
В сети “Авиас” бензин марки А-92 подешевел до 27,95 грн/л, А-95 – до 28,45 грн/л, А-95+ – до 28,95 грн/л, а дизтопливо – до 26,50 грн/л.
На станциях “Укрнафты” цены на бензин А-92 снизились до 29,00 грн/л, на А-95 – до 28,50 грн/л, на А-95+ – до 29,00 грн/л, на дизтопливо – до 26,50 грн/л.
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Такие сети как “Автотранс”, “Надежда”, Luxwen, “Кворум”, “БРСМ-Нафта”, ZOG, “Укргаздобыча”, Mango ,“Катрал” и “Нефтек” опустили цены на 20-50 коп/л.
Средние цены по стране 16 февраля снизились на 21-25 коп/л.
Стоимость сжиженного газа в ряде сетей АЗС снизилась на 1-40 коп/л.
В частности, в сетях “Нефтек” и “Рур Груп” стоимость автогаза снизилась на 40 коп/л – до 13,29 грн/л и 13,19 грн/л, соответственно.
В сети UPG СУГ подешевел до 13,10 грн/л (-20 коп/л), в сети Автотранс – до 13,03 грн/л (-20 коп/л).
На 1-30 коп/л снизились цены на станциях AMIC, “БРСМ-Нафта”, SUN OIL, Luxwen и “Надежда”.
Средняя цена СУГ по Украине 16 февраля составила 13,33 грн/л (-2 коп/л).
Цены на топливо в розничных сетях начали дешеветь 12 февраля. Этому способствовало снижение цен на нефть и укрепление курса гривны.
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