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Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливом

Украинских водителей могут заставить заправляться биотопливом

Украинская экономика и внутреннее производство в частности, могут быть простимулированы на десятки миллиардов гривен. Для этого нужно запустить производство биотопливных добавок к бензину и дизтопливу, считают сторонники биоэтанола.

Открытие этого производственного направления позволит повысить энергонезависимость и дать мощный толчок для роста экономических показателей. Такое мнение высказывают приверженцы идеи принудительного добавления биотоплива в нефтепродукты, изложенной в законопроекте №7348, который находится на рассмотрении в Верховной Раде Украины.

В частности в нем планируют обязать продавать топливо с обязательным установленным уровнем примеси биотоплива. Все нормы разработаны при участии «Госэнергоэффективности». Авторство принадлежит 35 депутатам из разных фракций, сообщает УБР со ссылкой на Бизнес Цензор.

Ожидается, что уже с 1 января 2019 года в бензине и дизтопливе, которые реализуются на автозаправочных станциях Украины, содержание биодобавок должно быть не менее 3,4%. В 2020 году требования возрастут, и нормы составят не менее 4,8%. Эти показатели разработаны для бензина. Для дизтоплива значения чуть ниже. Так, с 1 января 2019 года норма будет составлять 2,7%.

Причиной для постепенного роста норм является отсутствие необходимого количества производственных мощностей. Исключения сделаны для параметров закупаемых бензина и дизеля для Министерства обороны и для Госрезерва.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что уже в 2020 году потребление жидкого биотоплива возрастет до 390 тысяч тонн. Этот объем рынка оценивается с применением котировок Украинской энергетической биржи. На начало февраля текущего года объем рынка составил 12,5 миллиарда гривен.

По материалам УБР
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