Чикаго и Кливленд может соединить линия Hyperloop (видео)

Hyperloop Transportation Technologies (HTT) хочет сократить время поездки из Кливленда в Чикаго (550 км) до 28 минут. Компания собирается проложить вакуумную магистраль между городами, по которой на скорости 1100 км/ч будут перемещаться пассажирские капсулы. HTT договорилась с властями о проведении первой в США официальной экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть реализуемость проекта строительства линии Hyperloop, пишет Futurism.

Идея Илона Маска о вакуумных поездах, озвученная им в 2012 году, увлекла многих, но окончательного подтверждения эффективности и вообще реализуемости данного концепта так и не было представлено. Главы компаний, занимающихся технологией, — самые известные из них HTT и Hyperloop One — то и дело появляются в разных частях света и вербуют новых сторонников идеи в лице представителей государств. По планам компаний и чиновников, линии Hyperloop должны покрыть ОАЭ, Европу, США, но пока сложно сказать даже примерно, когда первый человек прокатится в вакуумном поезде. На этот раз заинтересованность проявили чиновники штатов Огайо и Иллинойс.

Они не подтвердили планов строительства, но согласились поучаствовать в исследовании того, будет ли технологически возможно и экономически выгодно запустить линию Hyperloop между крупнейшими городами двух штатов — Чикаго и Кливлендом. Транспортные агентства штатов и HTT подписали первое в США соглашение о совместном проведении технико-экономической экспертизы проекта строительства линии вакуумного транспорта. Появляется шанс, что власти впервые официально одобрят эту идею. В таком случае у жителей Кливленда и Чикаго в будущем может появиться способ перемещения между городами всего за 28 минут.

Генеральный директор HTT Дирк Алборн описал достигнутое соглашение, как «первый пример частно-государственного партнерства, способный принести в США технологию перевозок людей и грузов с помощью системы Hyperloop». Однако пока перспективы ветки Чикаго — Иллинойс туманны.

В январе Алборн пообещал презентовать первый реальный проект строительства вакуумной линии уже в этом году. В эксплуатацию она, по его заверениям, будет введена в течение трех лет. При этом Алборн признает, что США — не самое перспективное и важное для компании направление. Он считает, что будущее Hyperloop — в Азии. Например, в сентябре 2017 года компания заключила соглашение с властями индийского штата Андхра-Прадеш. HTT планирует проложить Hyperloop-линию между Амаравати и Виджаявада. Города разделяет 43 км.