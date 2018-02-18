Правительство в Китае на треть урезало льготы на электромобили

Электромобили в Украине, несмотря на рост продаж, все же далеки от того, чтобы стать массовым сегментом. Водители пока оценивают свои возможности и инфраструктуру. В то время, как правительство обещает разного рода стимулы как для покупателей, так и для производителей. И пока у нас рынок только раскачивается, в Китае, несомненном лидере в вопросах электрификации автопарка, уже начинают закручивать «гайки».
Так по данным Nikkei Asian Review, правительство Китая урезало льготы для производителей электромобилей на 30%. Это связано с ростом числа мошеннических схем по осваиванию государственных средств.
Новые правила вступили в силу с понедельника. Теперь производители электромобилей и гибридов будут получать 24 тысячи юаней ($3780) за автомобиль с дальностью хода от 200 до 250 км. Это на 30% ниже предыдущей субсидии в 36 тысяч юаней. Минимальная дальность хода электромобиля, которая дает право на получение субсидии, также была увеличена со 100 км до 150 км.
Многие компании злоупотребляли программой и получали субсидии незаконно, подтасовывая показатели. Такие случаи распространились в 2016-2017 годах. При этом, продажи электромобилей в указанный период сильно выросли.
Новые правила будут действовать до 11 июня, после чего правительство может вновь пересмотреть размер субсидий, в зависимости от темпов продаж электромобилей. Провинциальные власти также, скорее всего, снизят местные субсидии.
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