МВФ советует Украине продавать госпредприятия

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией.
“Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК”, – сказал он в ходе встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.
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Рон Ван Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных.
Спикер Рады Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной. “Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение “, – добавил он.
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