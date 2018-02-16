МВФ советует Украине продавать госпредприятия

Руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Рон Ван Роден заявил о необходимости начала приватизации госпредприятий для привлечения инвестиций в украинскую экономику и борьбы с коррупцией.

“Именно сейчас время начинать продавать государственные предприятия, что улучшит ситуацию в экономике и улучшит ситуацию с коррупцией. Создание Антикоррупционного суда считаю критически важным дополнением к ранее созданным НАБУ, САП и НАПК”, – сказал он в ходе встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Читайте также: Инвесторы из Индии могут принять участие в малой и большой приватизации – Кубив

Рон Ван Роден также отметил, что Украина нуждается в больших инвестициях, как внутренних, так и иностранных.

Спикер Рады Андрей Парубий выразил надежду, что процесс приватизации в Украине начнется уже этой весной. “Полон оптимизма, что выйдем на положительное решение “, – добавил он.