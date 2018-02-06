Инвесторы из Индии могут принять участие в малой и большой приватизации - Кубив

Украина намерена привлечь индийских инвесторов к малой и большой приватизации.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив в Facebook по результатам шестого заседания межправительственной комиссии Украина-Индия по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

“В перспективе сотрудничества следующие направления: привлечение индийских инвесторов к малой и большой приватизации в Украине, где теперь есть новое прогрессивное законодательство, привлечение Индии к переговорам по организации мультимодальных грузовых перевозок Азия – ЕС через Украину, участие инвесторов из Индии в украинских проектах “зеленой” энергетики; сотрудничество в сферах развития инноваций, ИТ и цифровой экономики”, – написал он.

По словам Кубива, речь шла также о привлечении украинских специалистов к строительству энергоблоков и реакторов на АЭС в Индии, модернизации промышленного оборудования индийских предприятий машиностроительной и металлургической отраслей, шахт глубокой подземной добычи угля.

Кроме того, участники заседания обсудили продолжение съемок болливудских фильмов на украинских локациях и другие совместные образовательные, культурные проекты, туризм и многое другое.