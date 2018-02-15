Кистион назвал ответственных за урегулирование ситуации с долгами перед шахтерами

Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство финансов и Антимонопольный комитет Украины должны безотлагательно урегулировать ситуацию с долгами по заработной плате перед шахтерами. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

“Ситуация с долгами по зарплате перед шахтерами неприемлема для правительства. Министерство энергетики и угольной промышленности, Министерство финансов и Антимонопольный комитет Украины должны безотлагательно урегулировать ситуацию”, – цитирует пресс-служба слова В.Кистиона.

Вице-премьер отметил, что в бюджете-2018 предусмотрено 1,3 млрд гривен на обеспечение фонда оплаты труда украинских шахтеров, работающих на государственных угольных шахтах.