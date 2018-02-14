Сколько стоит топливо в Украине и Европе

Цены на бензин очень разнообразны. Они могут колебаться в диапазоне от 21 евроцента за литр до 1,70 евро. Возрастание стоимости начинается в Восточной Европе, Россия и Украина, а также Беларусь являются странами с наиболее низкой стоимостью топлива.
В начале февраля самый дешевый бензин можно было найти в Беларуси – 0,51 евроцент. В список пяти стран с дешевым бензином (до 0,77 евроцентов) вошли Азербайджан, Россия, Армения и Грузия. Украина расположилась на шестом месте. В нашей стране стоимость бензина А95 составляет 88 евроцентов.
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Самыми дорогими странами для путешественников на автомобиле являются Италия (1,57 евро за литр), Португалия (1,59 евро), Норвегия (1,65 евро), Исландия (1,67 евро) и Нидерланды (1,70 евро за литр топлива).
Аналогичная ситуация сложилась и рынке дизельного топлива. Первые пять стран с самым доступным топливом не изменились – Беларусь, Азербайджан, Россия, Армения и Грузия. В Азербайджане литр дизельного топлива стоит 28 евроцентов. В этом списке Украина занимает седьмое место. У нас стоимость дизеля составляет 82 евроцента за литр.
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