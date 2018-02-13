Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижаться

С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены на топливо в пределах 50 копеек за литр.
Об этом сообщает enkorr.
AMIC снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л. В сети “Параллель” топливо подешевело на 33 коп./л. Столичная KLO на 20 ккоп./л снизила цену на премиальный вид А-95.
Тернопольская сеть “Олас” на 1 грн/л снизила цену на бензин А-95 на 90 коп./л – на А-92, и на 20 коп./л – на ДТ.
Кировоградская “Рур Групп” опустила цены на топливо на 50 коп./л, в луганской сети “Автопорт” бензины подешевели на 50 коп./л, а ДТ – на 80 коп./л, Одесская сеть “Катрал” опустила цены на бензин и ДТ на 10 коп./л.
Средние цены по стране 13 февраля снизились на 6-7 коп./л.
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