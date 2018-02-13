Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 459 0

Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижаться

Цены на бензин и дизтопливо продолжают снижаться

С 12 по 13 февраля ряд сетей АЗС снизили цены на топливо в пределах 50 копеек за литр.

Об этом сообщает enkorr.

AMIC снизила цены на все виды топлива на 50 коп./л. В сети “Параллель” топливо подешевело на 33 коп./л. Столичная KLO на 20 ккоп./л снизила цену на премиальный вид А-95.

Тернопольская сеть “Олас” на 1 грн/л снизила цену на бензин А-95 на 90 коп./л – на А-92, и на 20 коп./л – на ДТ.

Кировоградская “Рур Групп” опустила цены на топливо на 50 коп./л, в луганской сети “Автопорт” бензины подешевели на 50 коп./л, а ДТ – на 80 коп./л, Одесская сеть “Катрал” опустила цены на бензин и ДТ на 10 коп./л.

Средние цены по стране 13 февраля снизились на 6-7 коп./л.

По материалам enkorr
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018