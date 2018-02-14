Клонирование Bitcoin может обесценить его в десять раз - Bloomberg

Стратег по биржевым товарам аналитического подразделения Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что цена Bitcoin с большой вероятностью может обвалиться на 90%.
Как сообщает Bloomberg, по мнению аналитика, это может произойти из-за неконтролируемого роста предложения на рынке.
“Я провожу много времени, читая об этом, и чем больше исследований я провожу, тем больше это напоминает интернет-компании конца 90-х”, — подчеркнул он.
Несмотря на то, что в протоколе Bitcoin эмиссия четко ограничена 21 млн единиц, форки, по его мнению, свидетельствуют о том, что уже более 50 млн монет создано на основе оригинального блокчейна.
По мнению аналитика, ничего не сможет остановить представителей индустрии от бесконечного клонирования Bitcoin.
“Параболический рост предложения на рынке криптовалют не позволяет корректно оценить его. Существует сильная гравитационная тяга к $900 за один Bitcoin. Это средняя цена с начала 2017 года”, — добавил Майк Макглоун.
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