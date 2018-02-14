Андрей Жарий: гибкое курсообразование по-украински — враг бизнеса

Постараюсь объяснить, почему резкая волатильность на украинском валютном рынке не позволяет построить долгосрочную стратегию развития бизнеса, а также приводит многие компании к убыточности и сложностям с возмещением кредитов.

О том, что в Украине будет гибкое курсообразование, отечественный бизнес узнал еще в 2015 году. После стремительной девальвации и ввиду неспособности Национального банка удержать гривну его глава Валерия Гонтарева заявила, что в Украине происходит переход к свободному рынку, то есть, гибкому курсообразованию, на которое не влияет регулятор (Нацбанк).

Свободный валютный рынок существует в большинстве развитых стран, более того, гибкий курс – это признак понятной экономической модели и равенства всех субъектов экономики.

Однако если мы уже говорим об опыте других стран, то стоит упомянуть, что валютные колебания, например, евровалюты, редко когда превышают 0,9-1,2% в месяц.

Например, в последние месяцы отчетливо видна тенденция укрепления евро – за месяц с 15 января по 14 февраля евровалюта укрепилась на 0,94 п.п. до 1,2380 долл. за евро.

Монетарная политика Европейского центробанка (ЕЦБ) направлена на повышение инфляции в Еврозоне.

По мнению главы ЕЦБ Марио Драги, такая политика ЕЦБ позволит подтолкнуть рост цен, а значит, поможет европейским компаниям увеличить производство и выручку. Базовая процентная ставка ЕЦБ, кстати, с марта 2016 года составляет 0%. Это – ставка рефинансирования для коммерческих банков. Иными словами, ЕЦБ бесплатно кредитует банки, которые затем кредитуют экономику Евросоюза.

Повторюсь, политика ЕЦБ направлена на рост инфляции и развитие экономики, а курсовые движения евровалюты не пестрят резкими скачками.

Другое дело — Украина

Учетная ставка НБУ – 16% годовых. Колебания гривны в течение только трех недель января составили 3,5% (на столько гривна девальвировала). Во второй половине января пошел тренд на укрепление – в итоге, в течение 15 января-14 февраля гривна укрепилась на 6,5%.

При этом в НБУ заявляют о политике сдерживания инфляции.

Напомню, в 2015 году потребительские цены выросли на 43,3%, в 2016 году – на 12,4%, а по итогам 2017 инфляция составила 13,7%.

Причина такого роста цен – несколько факторов. Например, рост коммунальных тарифов и цены газа, но самый главный фактор – это девальвация.

Резкие скачки курса на валютном рынке заставляют импортеров закладывать в стоимость товаров курсовой риск даже тогда, когда гривна находится в более-менее «спокойном» состоянии. Чем вредны «гибкие прыжки гривны» для бизнеса?

Прежде всего, невозможностью составить более-менее реалистичный стратегический план на 3-5 лет. Это просто невозможно. Ведь, например, закладывая в бизнес-план курс 28,05 грн/долл., нет никаких шансов, что курс таким и будет.

Скорее всего, нужно закладывать лаг в пределах 5-15%. Но и это не решает вопроса с последующей реализацией плана бизнеса.

Все дело в том, что экономика страны прочно привязана к валютной составляющей. Компании импортируют топливо, материалы, оборудование, товары для последующей реализации. Это все они закупают за валюту.

Да, у экспортеров есть валютная выручка, но и им приходится рисковать. Ведь обязательная продажа выручки (50%) может состояться на пике укрепления национальной валюты, что означает определенные потери для них.

Импортерам еще сложнее – валютной выручки у них нет, зато есть регулярная потребность закупать валюту на межбанковском валютном рынке.

По какому курсу импортер купит валюту завтра, через неделю, в апреле или в июне? Компания не владеет даром предвидения, а потому регулярно рискует потерять, закупая валюту на пике девальвации.

От этого страдает уровень прибыльности бизнеса. И, конечно, еще есть такой важный фактор, как кредитная задолженность.

Как бы ни рисковала компания, сколько бы ни теряла от курсовых скачков, долги банкам нужно возвращать. Купленный по программе валютного лизинга транспорт, приобретенное оборудование для маслоэкстрационного завода по программе валютного кредита еще больше усложняют ситуацию в компании, если происходит повышенная курсовая волатильность. Ведь выплачивать займы становится все труднее.

Гибкое курсообразование, на мой взгляд, должно существовать, однако несколько в другом виде, чем нам пытаются его преподнести.

Бизнесу нужна прозрачность и понимание правил игры. Бизнесу для развития нужен валютный рынок, который позволяет удовлетворить спрос на валюту, но при этом не угрожает скачками курса в размере 1-3% в течение недели или 3-8% в течение месяца.

При этом, нет никакой гарантии, что указанные скачки действительно связаны с работой рынка, а не являются очередными спекуляциями.

Прогнозированность поведения гривны во многом определяет успешность компании, а значит, в итоге определяет и возможности роста всей экономики Украины, роста ВВП.

Резкая же волатильность заставляет компании регулярно пересматривать свои бизнес-планы, сворачивать отдельные инвестиционные проекты, идти на сокращение масштаба своей деятельности. Это все вовсе не способствует развитию экономики, к которому страна (якобы) стремится.

Андрей Жарий, генеральный директор Aurum Group